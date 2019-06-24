Амброксол-Тева, р-н

Приймати внутрішньо після їди. Дозувати препарат за допомогою дозуючої скляночки. Краплі приймати після вживання їжі, розчиненими в рідині (наприклад у воді, чаї або соку).

Муколітичний ефект амброксолу посилюється при вживанні великої кількості рідини.

Діти віком від 12 років та дорослі: у перші 2–3 доби — по 4 мл 3 рази на добу (що дорівнює 90 мг амброксолу на добу); далі — по 4 мл 2 рази на добу (що дорівнює 60 мг амброксолу на добу) або по 2 мл 3 рази на добу (що дорівнює 45 мг амброксолу на добу).

Діти віком від 6 до 12 років: по 2 мл 2–3 рази на добу (що дорівнює 30–45 мг амброксолу на добу).

Діти віком від 2 до 5 років: по 1 мл 3 рази на добу (що дорівнює 22,5 мг амброксолу на добу).

Діти віком до 2 років: по 1 мл 2 рази на добу (що дорівнює 15 мг амброксолу на добу).

Тривалість лікування залежить від особливостей перебігу захворювання.

Амброксол-Тева, р-н, не слід застосовувати довше 4–5 днів без консультації з лікарем.

При порушеннях функції нирок і тяжких захворюваннях печінки препарат можна приймати тільки під наглядом лікаря. У цьому випадку рекомендується знижувати дозу та збільшувати час між прийомами препарату.

При гострих захворюваннях слід проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми не зникають та/або їх вираженість посилюється, незважаючи на прийом препарату Амброксол-Тева.

Амброксол-Тева, таблетки. Приймати внутрішньо. Таблетки слід ковтати цілими з достатньою кількістю теплої рідини (наприклад чай або бульйон) після їди. Муколітичний ефект амброксолу посилюється при вживанні великої кількості рідини.

Діти віком від 6 до 12 років: як правило, доза становить ½ таблетки 2–3 рази на добу (еквівалентно 30–45 мг амброксолу гідрохлориду на добу).

Діти віком від 12 років та дорослі: як правило, доза становить 1 таблетку 3 рази на добу протягом перших 2–3 днів (еквівалентно 90 мг амброксолу гідрохлориду на добу). Лікування продовжувати застосуванням 1 таблетки 2 рази на добу (еквівалентно 60 мг амброксолу гідрохлориду на добу).

У разі необхідності терапевтичний ефект для дорослих та дітей віком від 12 років може бути підсилений застосуванням 2 таблеток 2 рази на добу (еквівалентно 120 мг амброксолу гідрохлориду на добу).

Тривалість лікування залежить від особливостей перебігу захворювання. Загалом немає обмежень щодо тривалості застосування, але довготривалу терапію слід проводити під медичним наглядом.

Амброксол-Тева, таблетки, не слід застосовувати довше 4–5 днів без консультації з лікарем.

При порушеннях функцій нирок і тяжких захворюваннях печінки препарат можна приймати тільки під наглядом лікаря. У цьому випадку рекомендується знижувати дозу та збільшувати час між прийомами препарату.

Амброксол-Тева, сироп. Приймають внутрішньо після їди. Після прийому рекомендується випити 1 склянку води. Муколітичний ефект амброксолу посилюється при вживанні великої кількості рідини.

Дорослі та діти віком від 12 років: у перші 2–3 доби — по 10 мл 3 рази на добу (еквівалентно 90 мг амброксолу гідрохлориду на добу), далі — по 10 мл 2 рази на добу (еквівалентно 60 мг амброксолу гідрохлориду на добу). У разі необхідності терапевтичний ефект для дорослих та дітей віком від 12 років може бути підсилений підвищенням дози до 20 мл 2 рази на добу (еквівалентно 120 мг амброксолу гідрохлориду на добу).

Дорослим та дітям віком від 12 років доцільно застосовувати лікарську форму, що містить вищу концентрацію амброксолу гідрохлориду (наприклад Амброксол-Тева, р-н, 37,5 мг/5 мл).

Діти:

– віком до 2 років (крім новонароджених і недоношених) — по 2,5 мл 2 рази на добу (еквівалентно 15 мг амброксолу гідрохлориду на добу);

– віком від 2 до 5 років — по 2,5 мл 3 рази на добу (еквівалентно 22,5 мг амброксолу гідрохлориду на добу);

– віком від 6 до 12 років — по 5 мл 2–3 рази на добу (еквівалентно 30–45 мг амброксолу гідрохлориду на добу).

Тривалість лікування залежить від особливостей перебігу захворювання.

Амброксол-Тева, сироп, не слід застосовувати довше 4–5 днів без консультації з лікарем.