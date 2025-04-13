Токсекс спаг. Пєка (Toxex spag. Peka)
Токсекс спаг. Пєка інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Argentum nitricum D4 − 0,100 г, Bryonia cretica spag. Peka D4 − 0,110 г, Clematis recta D3 − 0,150 г, Hydrastis canadensis D4 − 0,150 г, Echinacea spag. Peka D12 − 0,140 г, Galium aparine D6 − 0,160 г, Glechoma hederacea spag. Peka D6 − 0,160 г, Ledum palustre D6 − 0,030 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,04 мл розчину та містить 33 краплі.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий або опалесціюючий, від ледь жовтого до ледь рожевого або рожевого кольору розчин зі слабким запахом та присмаком спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Препарат призначають як детоксикаційний засіб, при алергійних реакціях різного походження, а також при укусах комах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
На початку лікування препаратом можуть загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: по 20 крапель розводять у невеликій кількості рідини та приймають 3 рази на день до їди. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати «ТоксЕкс спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Не встановлено.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується, в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.