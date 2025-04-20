Токсекс спаг. Пєка (Toxex spag. Peka)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
444,00
Економія при броні: -59,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.2 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
132.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
135.4 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
137.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
137.9 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
444,00
Економія при броні: -56,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -23,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
196.0 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн