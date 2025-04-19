Токсекс спаг. Пєка (Toxex spag. Peka)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
444,00
Економія при броні: -59,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
74.1 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
77.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
444,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
78.4 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
198.4 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -23,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
237.7 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -45,00 грн