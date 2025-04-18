Токсекс спаг. Пєка (Toxex spag. Peka)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -23,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
249.7 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
387,00
Економія при броні: -34,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
365.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
444,00
Економія при броні: -52,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
440.4 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
441.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
442.6 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
442.8 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
448.7 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
452.3 км
Токсекс спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
430,00
Економія при броні: -42,00 грн