Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАпівіта експрес б'юті маска (Apivita express beauty mask)

Апівіта експрес б'юті маска (Apivita express beauty mask) (337668) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Апівіта експрес б'юті маска (Apivita express beauty mask)
Ціна в місті Київ
від 110,24 грн
Без рецепта
2 шт від 110,24 грн 2 шт від 102,00 грн 2 шт від 115,43 грн 2 шт від 175,76 грн 2 шт від 110,24 грн 2 шт від 114,50 грн 2 шт від 115,43 грн 2 шт від 114,50 грн 2 шт від 183,50 грн
Більше
+5
В наявності в 24 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте