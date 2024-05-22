Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАпівіта експрес б'юті маска (Apivita express beauty mask) Апівіта експрес б'юті маска (Apivita express beauty mask) (337668) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 110,24 грн Без рецепта 2 шт від 110,24 грн 2 шт від 102,00 грн 2 шт від 115,43 грн 2 шт від 175,76 грн 2 шт від 110,24 грн 2 шт від 114,50 грн 2 шт від 115,43 грн 2 шт від 114,50 грн 2 шт від 183,50 грн Більше +5 В наявності в 24 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Кількість штук в упаковці 2 шт. Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте