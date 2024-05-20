Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ТА АНТИОКСИДАНТНА МАСКА З КЕРМЕКОМЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ТА АНТИОКСИДАНТНА МАСКА З КЕРМЕКОМ 8 мл, №2 - Одеса (531403) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
136,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
135,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
126,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (2)
135,60 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
119,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
118,72 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
120,03
Економія: -7,23 грн
112,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
136,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
127,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (4)
131,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
136,46 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
126,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (3)
121,50 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
138,97 грн