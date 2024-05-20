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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЕЛІКАТНОГО ОЧИЩЕННЯ З РОЖЕВОЮ ГЛИНОЮЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЕЛІКАТНОГО ОЧИЩЕННЯ З РОЖЕВОЮ ГЛИНОЮ 8 мл, №2 - Одеса (531400) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
142,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (5)
142,40 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (5)
142,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (4)
142,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
136,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
127,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
126,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
127,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (2)
118,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
119,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
118,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
112,78
Економія: -6,79 грн
105,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (2)
123,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
128,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
131,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
127,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
132,59
Економія: -0,43 грн
132,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн