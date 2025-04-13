Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом

Кеджибелінг-макс (Kedzhibeling-max)

КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
Ціни в Київ
від 720,00 грн
В 83 аптеках
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Характеристики
Виробник
PT. Phytochemindo Rexa
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки