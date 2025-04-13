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Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Кеджибелінг-макс (Kedzhibeling-max)
Ціни в
Київ
від
720,00
грн
В 83 аптеках
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Характеристики
Виробник
PT. Phytochemindo Rexa
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Ціни в
Київ
від
720,00
грн
В 83 аптеках
Знайти в аптеках
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