Кеджибелінг-макс (Kedzhibeling-max)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
907,15
Економія при броні: -102,64 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
909,32
Економія при броні: -40,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
917,07
Економія при броні: -119,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
921,18
Економія при броні: -47,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
921,91
Економія при броні: -49,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
914,22
Економія при броні: -116,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
902,08
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
911,60
Економія при броні: -39,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
912,13
Економія при броні: -40,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
909,02
Економія при броні: -34,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
904,90
Економія при броні: -106,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
903,91
Економія при броні: -105,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
932,83
Економія при броні: -60,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
922,35
Економія при броні: -50,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
763,49
Економія при броні: -39,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
909,94
Економія при броні: -38,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
908,49
Економія при броні: -34,51 грн
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
537,87
Економія при броні: -44,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Самар, перех. Гідності / Гетьманська, 13/30
166.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
911,06
Економія при броні: -42,12 грн