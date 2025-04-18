Кеджибелінг-макс (Kedzhibeling-max)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
912,69
Економія при броні: -38,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
913,04
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
910,59
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
927,05
Економія при броні: -129,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
910,24
Економія при броні: -36,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
914,27
Економія при броні: -40,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
914,36
Економія при броні: -40,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
923,59
Економія при броні: -55,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
925,21
Економія при броні: -51,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
926,87
Економія при броні: -53,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
903,15
Економія при броні: -105,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
926,96
Економія при броні: -53,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
917,16
Економія при броні: -43,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
923,81
Економія при броні: -49,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
907,35
Економія при броні: -136,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
783,05
Економія при броні: -35,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
5.0 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
911,12
Економія при броні: -37,60 грн