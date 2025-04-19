Кеджибелінг-макс (Kedzhibeling-max)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
806,40
Економія при броні: -67,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
920,75
Економія при броні: -169,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
932,34
Економія при броні: -41,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
923,20
Економія при броні: -179,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
768,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
903,93
Економія при броні: -105,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
903,50
Економія при броні: -159,53 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
806,40
Економія при броні: -67,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
806,40
Економія при броні: -67,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
907,35
Економія при броні: -156,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
914,53
Економія при броні: -172,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
935,89
Економія при броні: -164,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
926,72
Економія при броні: -155,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
5.5 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
917,47
Економія при броні: -27,07 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
942,76
Економія при броні: -52,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
6.8 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
752,96
Економія при броні: -27,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
918,45
Економія при броні: -28,05 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, перех. Гідності / Гетьманська, 13/30
29.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
927,33
Економія при броні: -58,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
29.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
537,87
Економія при броні: -44,89 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
КЕДЖИБЕЛІНГ-МАКС капсули №60
PT. Phytochemindo Rexa
768,00
Економія при броні: -69,60 грн