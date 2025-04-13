Засоби для інтимної гігієни, лубриканти

Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)

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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
30 мл №1
ЛекоПро
від 78,29 грн
в 550 аптеках
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
100 мл №1
від 180,00 грн
в 477 аптеках
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
50 мл №1
Немає в наявності
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА ЗВОЛОЖУЮЧА LEX "AQUA"
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА ЗВОЛОЖУЮЧА LEX "AQUA"
50 мл №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 78,29 грн
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Характеристики
Виробник
ЛекоПро
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/25145 від 04.11.2020