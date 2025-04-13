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Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)
4 препарати
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
30 мл №1
ЛекоПро
від
78,29
грн
в 550 аптеках
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
100 мл №1
від
180,00
грн
в 477 аптеках
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua
50 мл №1
Немає в наявності
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ГЕЛЬ-ЗМАЗКА ЗВОЛОЖУЮЧА LEX "AQUA"
50 мл №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Пакування
30 мл
50 мл
100 мл
Виробник
Долфи-Украина
ЛекоПро
Ціни в
Київ
від
78,29
грн
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Характеристики
Виробник
ЛекоПро
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
Реєстрація
12.2-18-1/25145 від 04.11.2020
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