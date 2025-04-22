Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
121,06
Економія при броні: -30,59 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
121,41
Економія при броні: -9,24 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,69
Економія при броні: -29,22 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
117,75
Економія при броні: -27,26 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
120,66
Економія при броні: -30,19 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,62
Економія при броні: -28,16 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
121,05
Економія при броні: -21,35 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,04
Економія при броні: -10,39 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
120,73
Економія при броні: -8,51 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро