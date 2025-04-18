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Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)

Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 341 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
108,39 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
229,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
81,64 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
230,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
90,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
117,96
Економія при броні: -26,75 грн
91,21 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
295,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
110,60 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
220,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
107,93 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
287,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,38
Економія при броні: -23,53 грн
94,85 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
107,40 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
230,06 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
107,55 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
219,70 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
92,06 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
287,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
107,58 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
285,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
107,27 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
285,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
99,73 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
263,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,17
Економія при броні: -34,24 грн
83,93 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
254,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
81,33 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
244,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
99,55 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
263,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
110,58 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
296,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
110,73 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
294,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
109,08 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
288,89 грн
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