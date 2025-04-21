Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,96
Економія при броні: -21,65 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,72
Економія при броні: -21,41 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
318,21
Економія при броні: -16,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,58
Економія при броні: -20,27 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
117,98
Економія при броні: -19,67 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,49
Економія при броні: -20,42 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,88
Економія при броні: -19,81 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,05
Економія при броні: -20,98 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
121,16
Економія при броні: -23,09 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
121,64
Економія при броні: -23,57 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
107,00
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,89
Економія при броні: -7,78 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
318,67
Економія при броні: -17,18 грн