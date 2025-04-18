Гель-змазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 548 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
120,81
Економія при броні: -15,54 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
119,87
Економія при броні: -28,25 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,86
Економія при броні: -5,87 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
121,65
Економія при броні: -29,50 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
118,90
Економія при броні: -38,21 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Aqua 100 мл №1
ЛекоПро