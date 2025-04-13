ФЛОТТО (FLOTTO)
ФЛОТТО інструкція із застосування
Склад
Феназон - 45,5 мг/мл
Лідокаїну гідрохлорид - 11,4 мг/мл
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Комбінований препарат для місцевого застосування в отології з вираженою знеболювальною та протизапальною дією, зумовленою синергізмом дії його компонентів. Феназон — похідна піразолону з анальгезивними та протизапальними властивостями. Лідокаїн — місцевий анестетик амідної групи.
Фармакокінетика. Системне всмоктування активних компонентів не передбачається (при відсутності пошкоджень барабанної перетинки).
Дія препарату (зниження болісності барабанної перетинки та редукція запалення) розпочинається через 5 хв після закапування. Больовий синдром майже повністю зникає через 15–30 хв.
Показання ФЛОТТО
місцеве симптоматичне лікування та знеболення при захворюваннях середнього вуха з інтактною барабанною перетинкою, таких як:
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- застійний середній отит у гострий період;
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- набряковий вірусний отит (післягрипозний);
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- баротравматичний отит.
Лікарський засіб призначений для застосування у дорослих та дітей віком від 1 міс.
Застосування ФЛОТТО
дорослим та дітям віком від 1 міс закапувати у зовнішній слуховий прохід 2–3 рази на добу по 4 краплі. Курс лікування не повинен перевищувати 10 днів. Якщо покращення не відбувається, переглянути лікування.
Для того щоб запобігти неприємним відчуттям у результаті контакту шкіри слухового проходу з холодним розчином, слід зігріти флакон у руці перед застосуванням лікарського засобу. Флакон необхідно закривати після кожного використання.
Протипоказання
гіперчутливість до компонентів препарату або амідних місцевоанестезуючих лікарських засобів. Інфекційне чи травматичне ушкодження (перфорація) барабанної перетинки.
Побічна дія
побічні реакції, про які повідомлялося, наведено відповідно до класів систем органів.
З боку органів слуху та рівноваги: місцеві реакції: алергічні реакції, включаючи подразнення, гіперемію зовнішнього слухового проходу, свербіж, шкірні висипання.
Особливості застосування
перед призначенням препарату слід перевірити цілісність барабанної перетинки. Якщо барабанна перетинка перфорована, введення препарату може призвести до контакту препарату зі структурами середнього вуха, що спричинить побічні реакції у цих тканинах.
Слід враховувати, що препарат може впливати на результат антидопінгового тесту.
Застосування у період вагітності та годування грудьми. При необхідності препарат Флотто можна застосовувати у період вагітності та годування грудьми після консультації з лікарем.
Діти. Немає даних щодо безпеки та ефективності застосування препарату у дітей віком до 1 міс. Застосовують у дітей віком від 1 міс за призначенням лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Немає даних про вплив препарату на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
немає даних.
Передозування
при застосуванні препарату у рекомендованих дозах передозування малоймовірне.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.