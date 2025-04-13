перед призначенням препарату слід перевірити цілісність барабанної перетинки. Якщо барабанна перетинка перфорована, введення препарату може призвести до контакту препарату зі структурами середнього вуха, що спричинить побічні реакції у цих тканинах.

Слід враховувати, що препарат може впливати на результат антидопінгового тесту.

Застосування у період вагітності та годування грудьми. При необхідності препарат Флотто можна застосовувати у період вагітності та годування грудьми після консультації з лікарем.

Діти. Немає даних щодо безпеки та ефективності застосування препарату у дітей віком до 1 міс. Застосовують у дітей віком від 1 міс за призначенням лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Немає даних про вплив препарату на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.