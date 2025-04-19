Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
201,46
Економія при броні: -26,43 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
194,39
Економія при броні: -12,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
200,07
Економія при броні: -29,14 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
194,41
Економія при броні: -19,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,67
Економія при броні: -19,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,61
Економія при броні: -10,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,45
Економія при броні: -21,09 грн