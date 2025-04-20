Львів (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Пульс
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -55,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -55,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,76
Економія при броні: -23,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,63
Економія при броні: -23,72 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -55,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG