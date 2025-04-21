Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,31
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
164,41
Економія при броні: -9,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
200,28
Економія при броні: -22,24 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -60,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
187,99
Економія при броні: -29,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
167,69
Економія при броні: -24,17 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
201,08
Економія при броні: -23,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
165,87
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,81
Економія при броні: -41,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
194,35
Економія при броні: -14,12 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
187,72
Економія при броні: -29,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
187,11
Економія при броні: -28,05 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,54
Економія при броні: -19,63 грн