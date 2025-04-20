Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,76
Економія при броні: -30,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
193,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
186,16
Економія при броні: -9,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
196,44
Економія при броні: -28,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
193,64
Економія при броні: -22,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,21
Економія при броні: -26,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,95
Економія при броні: -24,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
200,69
Економія при броні: -26,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
200,46
Економія при броні: -26,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
198,89
Економія при броні: -24,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
188,70
Економія при броні: -11,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Флотто краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG