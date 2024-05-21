Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant) SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant) (324976) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 772,74 грн Без рецепта 1 шт від 772,74 грн В наявності в 19 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя