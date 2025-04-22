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SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
Чернігів
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
123.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
130.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
130.6 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
130.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
130.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,10
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
131.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
135.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
986,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
138.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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