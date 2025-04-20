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SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1253,17
Економія при броні:
-79,17 грн
1174,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1115,40
Економія при броні:
-33,46 грн
1081,94
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
245.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
259.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
337.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
343.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Бровари, вул. Київська, 316
346.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
348.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
348.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1029,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1085,60
грн
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