SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1223,79
Економія при броні: -49,79 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1115,40
Економія при броні: -33,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
376.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні: -36,82 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні: -36,82 грн
Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
379.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні: -36,82 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
382.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
386.8 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
387.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні: -36,82 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
388.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR