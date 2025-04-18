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SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
SVR топіаліс гель-лаванте (SVR topialyse gel lavant)
Харків
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Біла ромашка
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Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1115,40
Економія при броні:
-33,46 грн
1081,94
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1237,36
Економія при броні:
-63,36 грн
1174,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
402.1 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,25
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,43
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1180,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1416,10
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
410.7 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1062,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
410.8 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1062,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
410.9 км
SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л №1
Lab. SVR
1227,20
Економія при броні:
-36,82 грн
1190,38
грн
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