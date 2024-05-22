Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД-вітум (D-vitum) Д-вітум (D-vitum) (322699) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 227,94 грн Без рецепта 1 шт від 227,94 грн В наявності в 68 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Олеофарм Форма випуску Спрей Об'єм 10 мл Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин