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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД-вітум (D-vitum)

Д-вітум (D-vitum) (322699) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Д-вітум (D-vitum)
Ціна в місті Київ
від 227,94 грн
Без рецепта
1 шт від 227,94 грн
В наявності в 68 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей
Об'єм
10 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин