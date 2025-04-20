Львів (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
365,23
Економія при броні: -51,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
344,00
Економія при броні: -45,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
343,70
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
344,60
Економія при броні: -46,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
352,60
Економія при броні: -54,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
345,20
Економія при броні: -47,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
345,20
Економія при броні: -47,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
345,20
Економія при броні: -47,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
362,37
Економія при броні: -48,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
351,70
Економія при броні: -53,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
345,20
Економія при броні: -47,10 грн