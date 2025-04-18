Харків (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
352,60
Економія при броні: -50,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
358,50
Економія при броні: -28,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
361,95
Економія при броні: -31,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
357,38
Економія при броні: -44,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
343,70
Економія при броні: -41,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей флакон 10 мл №1
Олеофарм
332,00 грн