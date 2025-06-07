Лактофор (Laktofor)
Характеристики
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Лактофор інструкція із застосування
Склад
1 саше містить: лактитолу — 10 g (г), Lactobacillus acidophilus (ацидофільна паличка) — 12 · 106 CFU (КУО), симетикону — 80 mg (мг), кислоти фолієвої — 200 mg (мкг),
вітаміну В12 — 1,4 mg (мкг).
Допоміжні речовини: консервант бензоат натрію.
Форма випуску
Порошок у саше по 10 g (г), по 10 саше у коробці.
Термін придатності
2 роки від дати виробництва.
Умови зберігання
зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. + 91 1147050531. Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза-ІІ, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.