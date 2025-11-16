Київ
Про товар
Ціни
Лактофор (Laktofor)
Лактофор (Laktofor)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 173 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
334,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
402,72
Економія при броні:
-38,45 грн
364,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Середня, 45
2.4 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
379,85
Економія при броні:
-15,80 грн
364,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
385,31
Економія при броні:
-21,26 грн
364,05
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
403,14
Економія при броні:
-78,37 грн
324,77
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
334,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
390,64
Економія при броні:
-65,46 грн
325,18
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
379,20
Економія при броні:
-56,20 грн
323,00
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
365,90
грн
Забрати 18.11 після 16:00
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
392,05
Економія при броні:
-53,92 грн
338,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
342,28
Економія при броні:
-17,10 грн
325,18
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
228,18
Економія при броні:
-34,38 грн
193,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
398,04
Економія при броні:
-73,58 грн
324,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
384,44
Економія при броні:
-20,40 грн
364,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
402,72
Економія при броні:
-72,27 грн
330,45
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
334,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
399,19
Економія при броні:
-74,23 грн
324,96
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
380,30
Економія при броні:
-57,30 грн
323,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
393,34
Економія при броні:
-67,41 грн
325,93
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
400,71
Економія при броні:
-70,26 грн
330,45
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню