Київ
Про товар
Ціни
Лактофор (Laktofor)
Лактофор (Laktofor)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 415 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
380,30
Економія при броні:
-57,30 грн
323,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
334,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
393,36
Економія при броні:
-19,61 грн
373,75
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
403,22
Економія при броні:
-83,15 грн
320,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
397,75
Економія при броні:
-72,64 грн
325,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
394,90
Економія при броні:
-20,57 грн
374,33
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
313,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
392,45
Економія при броні:
-67,34 грн
325,11
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
380,30
Економія при броні:
-57,30 грн
323,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
334,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
403,90
Економія при броні:
-25,89 грн
378,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
406,52
Економія при броні:
-82,19 грн
324,33
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
334,62
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
1.8 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
313,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
401,78
Економія при броні:
-77,40 грн
324,38
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
399,30
Економія при броні:
-74,52 грн
324,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
397,78
Економія при броні:
-73,00 грн
324,78
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
380,30
Економія при броні:
-57,30 грн
323,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
313,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
397,87
Економія при броні:
-75,53 грн
322,34
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню