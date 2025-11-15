Київ
Лактофор (Laktofor)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 73 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
399,61
Економія при броні: -75,23 грн
324,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
348,66
Економія при броні: -25,66 грн
323,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
335,28
Економія при броні: -10,90 грн
324,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
380,30
Економія при броні: -57,30 грн
323,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
365,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
380,50
Економія при броні: -57,50 грн
323,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
341,32
Економія при броні: -16,44 грн
324,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
403,79
Економія при броні: -79,41 грн
324,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Захисників Неба, 19/48
0.3 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
365,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
348,66
Економія при броні: -25,66 грн
323,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
321,82
Економія при броні: -15,95 грн
305,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
328,21
Економія при броні: -22,22 грн
305,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
365,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
398,51
Економія при броні: -78,94 грн
319,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
391,93
Економія при броні: -72,36 грн
319,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
365,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
348,66
Економія при броні: -25,66 грн
323,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
365,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
309,92
Економія при броні: -3,12 грн
306,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ЛАКТОФОР-10 порошок саше №10
Ананта Медікеар Лімітед
406,49
Економія при броні: -86,91 грн
319,58 грн
