Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

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ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE
Таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
від 130,30 грн
в 356 аптеках
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SWISS ENERGY by DR.FREI АКТИВ
SWISS ENERGY by DR.FREI АКТИВ
Таблетки шипучі №20
Кенді
від 284,66 грн
в 2 аптеках
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Ціни в Київ
від 130,30 грн
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Характеристики
Виробник
INNOPHARMA
Форма випуску
Таблетки шипучі
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки