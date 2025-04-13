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Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
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ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE
Таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
від
130,30
грн
в 356 аптеках
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SWISS ENERGY by DR.FREI АКТИВ
Таблетки шипучі №20
Кенді
від
284,66
грн
в 2 аптеках
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Виробник
INNOPHARMA
Kendy
Ціни в
Київ
від
130,30
грн
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Характеристики
Виробник
INNOPHARMA
Форма випуску
Таблетки шипучі
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
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