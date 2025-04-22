Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
170,05
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
211,22
Економія при броні: -8,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
216,04
Економія при броні: -14,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
217,53
Економія при броні: -37,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA