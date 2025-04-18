Харків (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
203,11
Економія при броні: -24,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
203,84
Економія при броні: -9,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
203,48
Економія при броні: -26,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
204,86
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
204,17
Економія при броні: -27,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
205,60
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
203,41
Економія при броні: -24,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
207,58
Економія при броні: -28,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
209,84
Економія при броні: -37,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
208,82
Економія при броні: -13,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
207,88
Економія при броні: -13,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
209,65
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
207,16
Економія при броні: -12,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA