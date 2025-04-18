Київ (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
206,09
Економія при броні: -39,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
209,15
Економія при броні: -72,64 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
212,05
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
212,05
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
202,33
Економія при броні: -34,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ВІТАМІНИ ШИПУЧІ NOVEL ACTIVE таблетки шипучі №20
INNOPHARMA
204,70
Економія при броні: -32,60 грн