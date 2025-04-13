Ксантем (Xanten)
Ксантем інструкція із застосування
Склад
За даними виробника:
1 капсула (425 мг) містить: натуральний астаксантин (отриманий з водоростей Haematococcus Pluvialis) - 4 мг:
додаткові речовини: лецитин (з соняшнику), наповнювач целюлоза, оболонка капсули гідроксипропілметилцелюлоза, що розділяє агент, магнієві солі жирних кислот, діоксид кремнія.
Харчова цінність (1 капсули): жири — 0,29 г (у вигляді насичених жирних кислот — 0,04 г, поліненасичених жирних кислот — 0,17 г, мононенасичених жирних кислот — 0,06 г), вуглеводи — 0,10 г, білки — 0,16 г.
Енергетична цінність (1 капсули): 3,6 ккал (15,0 кДж).
Спосіб застосування та дози
Дорослим 1–2 капсули на добу, разом з їжею. Інше дозування узгоджувати з лікарем. Термін вживання: 1–2 місяці, можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.
Форма випуску
Капсули по 425 мг, в блістері № 15, в картонній коробочці.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, темному, в недоступному для дітей місці, у щільно закритій упаковці при температурі не вище 25 °С.