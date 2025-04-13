Дієтичні добавки — антиоксиданти

Ксантем (Xanten)

Ксантем капсули 425 мг №15
Ціни в Київ
від 495,00 грн
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Характеристики
Виробник
Зандра Лайфсайєнсіз
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
425 мг
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки

Ксантем інструкція із застосування

Склад

За даними виробника:

1 капсула (425 мг) містить: натуральний астаксантин (отриманий з водоростей Haematococcus Pluvialis) - 4 мг:

додаткові речовини: лецитин (з соняшнику), наповнювач целюлоза, оболонка капсули гідроксипропілметилцелюлоза, що розділяє агент, магнієві солі жирних кислот, діоксид кремнія.

Харчова цінність (1 капсули): жири — 0,29 г (у вигляді насичених жирних кислот — 0,04 г, поліненасичених жирних кислот — 0,17 г, мононенасичених жирних кислот — 0,06 г), вуглеводи — 0,10 г, білки — 0,16 г.

Енергетична цінність (1 капсули): 3,6 ккал (15,0 кДж).

Спосіб застосування та дози

Дорослим 1–2 капсули на добу, разом з їжею. Інше дозування узгоджувати з лікарем. Термін вживання: 1–2 місяці, можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Форма випуску

Капсули по 425 мг, в блістері № 15, в картонній коробочці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, темному, в недоступному для дітей місці, у щільно закритій упаковці при температурі не вище 25 °С.