Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
668,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
747,60
Економія при броні:
-37,27 грн
710,33
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
775,22
Економія при броні:
-36,03 грн
739,19
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
762,75
Економія при броні:
-45,35 грн
717,40
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 25.09 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 25.09 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 18:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
700,20
грн
Забронювати
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
2.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 16:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
606,06
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 19:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
572,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
770,40
грн
Забронювати
