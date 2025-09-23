Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Ксантем (Xanten)
Ксантем (Xanten)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 58 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 18:00
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
752,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 18:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
626,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 17:00
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
758,10
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
650,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
606,06
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
588,18
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 18:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
701,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
759,45
Економія при броні:
-35,09 грн
724,36
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
772,03
Економія при броні:
-39,81 грн
732,22
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
767,63
Економія при броні:
-42,97 грн
724,66
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
600,05
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
729,10
грн
Забрати 24.09 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
766,67
Економія при броні:
-27,48 грн
739,19
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
576,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню