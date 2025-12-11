Київ
Доступно в 45 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
734,41
Економія при броні:
-38,01 грн
696,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 18:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
689,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 17:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
647,96
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 16:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
740,11
Економія при броні:
-43,61 грн
696,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19-Б
5.1 км
Ксантем капсули 425 мг №15
Зандра Лайфсайєнсіз
751,20
грн
Забрати 12.12 після 15:00
