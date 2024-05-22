БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX) (321999) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БУЛАРДИ МАКС інструкція із застосування
Характеристика
Буларди Макс саше і капсули рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування з метою загального зміцнення організму і поліпшення регуляції діяльності мікрофлори ШКТ.
Буларди Макс — це симбіотик з протидіарейними, антимікробними, антитоксичними та імуномодулюючими властивостями, завдяки яким проявляє високу активність проти широкого спектра патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів.
Saccharomyсes boulardii та Lactobacillus rhamnosus GG, які входять до складу Буларди Макс, сприяють запобіганню і усуненню симптомів гострої діареї, інтоксикації, а також нормалізації консистенції калових мас, створюють сприятливі умови для відновлення корисної мікрофлори травного тракту.
Антитоксичні властивості Saccharomyсes boulardii зумовлені виробленням протеаз, які розщеплюють токсини та діють на рецептори ентероцитів, з якими зв’язуються токсини (особливо цитотоксину А, Clostridium difficile). Saccharomyсes boulardii та Lactobacillus rhamnosus GG пригнічують розвиток облігатних ентеротоксичних анаеробів, порушуючи їхню патогенну адгезію, сприяють зменшенню вираженості симптомів діареї будь-якої етіології, а також усуненню запального процесу та розвитку проявів дисбіозу.
Рекомендації з вживання
саше. За рекомендацією лікаря вживати Буларди Макс дітям грудного віку, а також дітям до 3 років по 1 саше 1 раз на добу, розчинивши вміст саше в 50–100 мл кип’яченої води кімнатної температури. Дітям віком від 3 років і дорослим (у тому числі вагітним та жінкам, що годують грудьми) вживати по 1 саше 2 рази на добу.
Не додавати до гарячих або алкогольвмісних напоїв!
Капсули. За рекомендацією лікаря вживати дітям грудного віку, а також дітям до 3 років по 1 капсулі 1 раз на добу. Капсули Буларди Макс за необхідності можна відкривати. Якщо дитині важко проковтнути капсулу, її вміст можна розчинити в 50–100 мл кип’яченої води кімнатної температури. Дітям віком від 3 років і дорослим (у тому числі вагітним та жінкам, що годують грудьми) вживати по 1 капсулі 2 рази на добу.
Не запивати гарячими або алкогольвмісними напоями!
Курс споживання — від 5 до 10 днів, якщо лікар не призначив інакше.
Для розчинення вмісту саше/капсули використовувати питну воду гарантованої безпеки та якості. Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Особливості застосування
перед початком вживання дієтичної добавки та при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря. Для максимальної ефективності інтервал між прийомами дієтичної добавки та антибіотиків має становити не менше 3 год.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла місці.