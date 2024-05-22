саше. За рекомендацією лікаря вживати Буларди Макс дітям грудного віку, а також дітям до 3 років по 1 саше 1 раз на добу, розчинивши вміст саше в 50–100 мл кип’яченої води кімнатної температури. Дітям віком від 3 років і дорослим (у тому числі вагітним та жінкам, що годують грудьми) вживати по 1 саше 2 рази на добу.

Не додавати до гарячих або алкогольвмісних напоїв!

Капсули. За рекомендацією лікаря вживати дітям грудного віку, а також дітям до 3 років по 1 капсулі 1 раз на добу. Капсули Буларди Макс за необхідності можна відкривати. Якщо дитині важко проковтнути капсулу, її вміст можна розчинити в 50–100 мл кип’яченої води кімнатної температури. Дітям віком від 3 років і дорослим (у тому числі вагітним та жінкам, що годують грудьми) вживати по 1 капсулі 2 рази на добу.

Не запивати гарячими або алкогольвмісними напоями!

Курс споживання — від 5 до 10 днів, якщо лікар не призначив інакше.

Для розчинення вмісту саше/капсули використовувати питну воду гарантованої безпеки та якості. Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел.