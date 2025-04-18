БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 331 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -37,30 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
342,28
Економія при броні: -62,75 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
337,70
Економія при броні: -41,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,89
Економія при броні: -40,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
334,78
Економія при броні: -12,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,92
Економія при броні: -52,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
356,65
Економія при броні: -49,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -43,90 грн