БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
345,05
Економія при броні: -65,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
322,38
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
345,48
Економія при броні: -66,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
338,50
Економія при броні: -16,71 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
359,46
Економія при броні: -18,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG