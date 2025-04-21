Київ
БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)

БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 14 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
303,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
287,10 грн
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
339,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
269,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
345,05
Економія при броні: -65,16 грн
279,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
303,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
322,38
Економія при броні: -19,28 грн
303,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
268,16 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
362,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
345,48
Економія при броні: -66,42 грн
279,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
316,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
275,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
340,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
339,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
275,52 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
338,50
Економія при броні: -16,71 грн
321,79 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
359,46
Економія при броні: -18,15 грн
341,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
303,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
258,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
275,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
256,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
339,65 грн
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