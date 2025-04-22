БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
179,10
Економія при броні: -27,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
334,01
Економія при броні: -11,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -25,90 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
250,74
Економія при броні: -21,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
114.0 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG