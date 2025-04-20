БУЛАРДИ МАКС (BULARDI MAX)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
366,82
Економія при броні: -64,91 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
363,00
Економія при броні: -64,07 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
214,92
Економія при броні: -29,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
341,70
Економія при броні: -62,85 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
362,86
Економія при броні: -61,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн
БУЛАРДИ МАКС саше №10
Delta Medical Promotions AG
358,20
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
БУЛАРДИ МАКС капсули блістер №10
Delta Medical Promotions AG
336,60
Економія при броні: -48,90 грн