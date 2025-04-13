Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Гіпертонія-стоп (Hypertension-stop)

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ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)"
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)"
Фільтр-пакет 1.5 г №20
Фітопродукт
від 30,02 грн
в 3 аптеках
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ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)"
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)"
50 г №1
Фітопродукт
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 30,02 грн
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Інструкція вказана для ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20

Гіпертонія-стоп інструкція із застосування

Інструкція вказана для ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20

Спосіб застосування

1–2 пакетика залити склянкою окропу, настояти 10–15 хвилин. Пити, як чай, 3 рази на день до їди.

Характеристики
Виробник
Фітопродукт
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/99178 від 31.10.2013