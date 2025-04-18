Гіпертонія-стоп (Hypertension-stop)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні: -10,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
7.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні: -10,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні: -10,48 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
405.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
406.6 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
406.7 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
407.5 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
408.4 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
408.5 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
409.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
409.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
410.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
411.2 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
411.9 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
412.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
419.8 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
420.2 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
420.2 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
421.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт