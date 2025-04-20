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Гіпертонія-стоп (Hypertension-stop)
Гіпертонія-стоп (Hypertension-stop)
Львів
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
467.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні:
-10,48 грн
30,02
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
475.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
475.8 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
638.4 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
36,00
Економія при броні:
-1,00 грн
35,00
грн
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Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
870.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
870.9 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
871.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
872.4 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
873.0 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
873.6 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
874.0 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 10
874.0 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
874.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
875.5 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
876.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
877.4 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
883.8 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
884.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
884.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
884.4 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
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